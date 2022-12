Nicolás Benedetti pelea con alma, vida y corazón la titularidad en el América, de México

Edson Álvarez, compañero del colombiano en las ‘águilas’, elogió sus condiciones con el balón. Benedetti viene de anotar un tanto, el pasado martes, en la victoria 5-2 de las ‘águilas’ sobre Pachuca.

La competencia interna en el América mexicano será la que determine la continuidad en la titularidad del chileno Nicolás Castillo y el colombiano Nicolás Benedetti, señaló este jueves el defensa mexicano Edson Álvarez.

"Sabemos de la clase de jugadores que hay en América, por ahí costó un poco la adaptación de los dos 'Nicos', pero estamos viendo en los dos últimos partidos la gran clase de jugadores que son. La competencia será la que los hará estar en su mejor versión", declaró Álvarez a la prensa tras la práctica de este jueves.

América, dirigido por el exseleccionador mexicano Miguel Herrera, cerró preparación en sus instalaciones de Coapa, en el sur de la capital del país, para viajar este jueves a Morelia, donde mañana enfrentará al equipo local en la apertura de la jornada nueve del torneo Clausura 2019.

Castillo, exjugador del Benfica portugués , se estrenó con las Águilas al marcar dos goles el sábado en la victoria por 3-0 sobre Lobos Buap.

Benedetti, procedente del Deportivo Cali colombiano, ha disputado hasta el momento tres partidos de liga, uno de ellos como titular el pasado fin de semana en el Estadio Azteca.

"La competencia interna es la que nos mantiene a flote, lo que nos sacó a flote el torneo pasado. Trato de no pensar en eso, trato de hacer lo que me toca en la cancha y Miguel tendrá la última palabra", señaló Álvarez sobre la pelea por un puesto en el once titular.

América, vigente campeón del fútbol mexicano, ocupa el octavo lugar, con siete puntos, producto de cuatro victorias y tres derrotas, sin ningún empate hasta ahora.

Aunque se encuentra dentro de la zona de liguilla, Álvarez señaló que es muy temprano para pensar en la calificación.

"El rival en turno es Morelia, estamos cien por ciento enfocados en ellos. Ya después en lo que venga tendremos que aplicarnos", apuntó.

Después de su encuentro con Morelia, las Águilas encararán una intensa jornada para afrontar cuatro partidos en 15 días, dos de ellos el clásico del fútbol mexicano contra Guadalajara, uno en la liga y otro en las semifinales de la Copa Mx.

"Es una gran carga de trabajo, pero para eso nos preparamos día a día, por eso elegimos esta profesión. Amo lo que hago, hay que estar muy enfocados y tratar de recuperar de la mejor manera", agregó.