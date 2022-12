Nicolás Benedetti, título y dolor: campeón de Copa con América y lesión que preocupa

El volante colombiano estuvo en el terreno de juego hasta el minuto 59 frente a Juárez, cuando se tuvo que retirar de la cancha por lesión y le dio paso a Mateus Uribe.

América de México se tituló campeón de la Copa MX tras el triunfo 1-0 sobre Juárez y tuvo presencia colombiana con Nicolás Benedetti, Mateus Uribe, Andrés Ibargüen y Roger Martínez.

Pero en medio de la alegría de una nueva gesta en el fútbol mexicano de las 'Águilas', 'el Poeta' Benedetti opacó el festejo debido a una lesión.

"Me doblé el tobillo, me duele el pie, el quinto metatarsiano. Espero que no sea nada grave. Mañana (jueves) me hacen los exámenes", le dijo el colombiano a la prensa.

"No me quería perder esto. Había que festejar porque esto no sucede todos los días", agregó el mediocampista nacido en la cantera del Cali.

Según el portal 'Mediotiempo', Nicolás Benedetti podría estar un mes alejado de las canchas y por lo pronto, no jugará este fin de semana frente a Cruz Azul.

