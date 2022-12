Niegan ofertas por Juan Guillermo Cuadrado: se queda en la Juventus

El agente Alessandro Lucci confirmó que el antioqueño está contento en la ‘vecchia signora’, equipo que un mes atrás hizo efectiva la compra del jugador al Chelsea inglés.

“Juan no quiere dejar la ‘Juve’ y la ‘Juve’ no tiene intención de venderlo”, aseguró Lucci, en declaraciones recogidas por ‘La Gazzetta dello Sport’.

A esto, el italiano, quien también es agente de los colombianos Luis Fernando Muriel y Alexis Zapata, agregó: “todas las negociaciones no tienen base en la realidad. Cuadrado podría ser de interés para otros clubes, no lo dudo, pero nadie me ha contactado o iniciado una negociación con la Juventus”.

Recordemos que el pasado 22 de mayo, la escuadra italina compró a Juan Guillermo Cuadrado, le pagará, en tres cuotas, 20 millones de euros al Chelsea, de Inglaterra.

Los ‘blues’, en 2015, se habían hecho a los servicios del antioqueño por 32 millones.