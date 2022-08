“No barajamos la posibilidad de que Johan Mojica se pueda ir, pero todo puede pasar”

Johan Mojica tiene pretendientes en Elche, pero al parecer, hasta la fecha, ninguno ha hecho una oferta formal por él y en su actual club esperan que pueda quedarse y seguirles aportando su calidad por la banda izquierda.

Y es que durante toda le pretemporada el futbolista colombiano sonó para importantes equipos como el Atlético de Madrid y el Barcelona, todo por sus grandes rendimientos en la campaña pasada con el cuadro franjiverde.

A pesar de eso, al parecer no hay ofertas formales por Johan Mojica y el presidente del Elche dio unas declaraciones sobre la situación actual del jugador.

“En principio no aventuramos ningún movimiento en ese sentido, eso no significa que no se puede producir. No barajamos la posibilidad de que Mojica se pueda marchar, pero hasta el 1 de septiembre todo puede pasar”, dijo Joaquín Buitrago, máximo dirigente del club franjiverde, en declaraciones recogidas por ‘Diario Información’.

Además, en el citado medio explicaron que el “propietario del club ilicitano, Christian Bragarnik, siempre ha dejado claro que quien quiera al lateral izquierdo colombiano tendrá que pasar por caja y abonar su cláusula de rescisión, que asciende a 5.5 millones de euros”.

Con ese panorama, todo apunta que a menos de que aparezca una oferta en los próximos días, Johan Mojica seguirá en el Elche, donde de hecho ya comenzó a jugar, en la primera fecha de la Liga de España, en la derrota 3-0 a manos del Real Betis.

¿En qué equipos ha jugado Johan Mojica?

En Colombia militó en Academia, Llaneros y Deportivo Cali. Ya en el fútbol internacional, en Europa, ha vestido las camisetas de Real Valladolid, Rayo Vallecano, Girona, Elche y Atalanta (Italia).

¿Cuáles son las estadísticas de Johan Mojica en el Elche?

En las dos temporadas que ha vestido la camiseta del club franjiverde, el lateral izquierdo colombiano ha estado en 51 partidos, ha marcado dos goles y ha dado cinco asistencias.