"No cambió nada": volvieron las críticas a Jorge Carrascal, tras su partido en Copa Libertadores

Quien parece no estarla pasando bien, en los últimos meses, es Jorge Carrascal. Infortunadamente para el colombiano, las cosas no se le han dado como esperaba y los señalamientos no se han hecho esperar.

En esta ocasión, aunque no estuvo desde el pitazo inicial, en el partido entre River Plate y Argentinos Juniors, sumó poco más de 30 minutos, luego de reemplazar a Matías Suárez en el terreno de juego.

"Le costó entrar en partido. No cambió nada", afirma 'Olé', que calificó con cuatro puntos, lo hecho por el colombiano. De igual manera, 'TyC Sports', le dio cinco puntos por su presentación.

Este último medio argentino acotó que "ingresó por Suárez, ubicado por izquierda y tuvo algunos destellos. El desafío es que logre sostenerlo".

No es la primera vez que Jorge Carrascal es blanco de críticas. En la temporada pasada, su rendimiento tampoco convenció y así se lo hacían saber varios hinchas y portales deportivos.

Eso sí, también ha recibido el respaldo de algunos referentes históricos del club 'millonario', argumentando que se le debe dar un poco de tiempo al futbolista, de 23 años.