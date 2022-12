"No es cierto que ofrecimos al Manchester United a Yerry Mina": Presidente de Barcelona

Josep Maria Bartomeu aclaró en la prensa inglesa los rumores de prensa que indicaron que el zaguero central estuvo a punto de entrar en un negocio entre el club y español con el United.

En el último tiempo se manejan versiones de la prensa de Europa en la que se ubica a Paul Pogba como fichaje del Barcelona para la temporada 2019.

Sin embargo, este lunes fue el propio Josep Maria Bartomeu, presidente de los catalanes, el encargado de hablar del tema y de desvirtuar algunos detalles extraoficiales que se habían entregado hace ya varias semanas.

“No son ciertos los rumores respecto a que ofrecimos al United a Yerry Mina André Gomes y dinero por Pogba. No hablé de ese tema con Ed Woodward. Sólo son rumores. Cuando un club no quiere vender, no vende. Y creo que Pogba seguirá mucho tiempo en el United porque los grandes equipos quieren mantener a sus jugadores”, indicó Bartomeu.

Cabe señalar que el colombiano Mina sí sonó insistentemente para Manchester United después del Mundial Rusia 2018, pero al final fue transferido al Everton, de Inglaterra, en donde aún no ha hecho su debut.