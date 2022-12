“No estoy de acuerdo con el árbitro, mi falta no fue tan dura”: Sebastián Pérez

El defensor colombiano de Boca Juniors tuvo que ir a declarar a un Tribunal de Disciplina, este miércoles, luego de la expulsión que recibió en el partido frente Banfield, en el regreso de la Liga de Argentina.

"En algunas cosas no estoy de acuerdo con lo que puso el árbitro (Darío Herrera) en el informe, fue corto. Mi falta no fue tan dura como otras. Ojalá sea una sola fecha.", afirmó el exfutbolista de Atlético Nacional.

Publicidad

“Puso en el informe que la pelota no estaba en juego pero no fue así. El jugador de Banfield entró con todo, por eso yo abrí los brazos y me protegí. Pareció más brusca de lo que fue, pero él exageró mucho”, agregó.

Pese a estar en desacuerdo con el juez del encuentro, el jugador colombiano se mostró satisfecho por la victoria 0-2 de Boca Juniors frente a Banfield: “fue un buen comienzo y ser campeones del torneo es nuestro objetivo. Esperemos poder continuar con buenos resultados”.

Por otra parte, Pérez se refirió a la posibilidad de ser llamado por José Pékerman a la Selección Colombia: “no ha salido la convocatoria oficial pero ojalá estemos los colombianos en la fecha FIFA. Si no, tocará esperar de afuera”.