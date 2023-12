No faltaron las 'uñitas' para Jaminton Campaz: "Con esto todo empezó y con esto terminamos"

Jaminton Campaz logró su primer título con Rosario Central en la noche del sábado anterior. El popular 'Bicho' como es conocido el extremo colombiano en Argentina se consagró con Rosario Central en la Copa de la Liga Profesional de aquel país, luego de superar en la gran final por 1-0 a Platense.

El futbolista, de 23 años, celebró la consagración con el 'canalla' de una forma muy particular y especial en el césped de juego del estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero. El festejo de Campaz fue bastante curioso y este quedó captado por las cámaras de televisión.

Y es que si bien dicen por ahí, las promesas están para cumplirlas, el también integrante de la Selección Colombia no dudó en hacer el cometido tras gritar campeón con Rosario Central.

El exjugador del Deportes Tolima había prometido con anterioridad que si levantaba el trofeo con el club argentino se pintaba las uñas con los colores del club: azul y amarillo. Campaz la cumplió a cabalidad.

En medio de la euforia y alegría por el campeonato con Rosario Central, el jugador oriundo de Tumaco sostuvo: "Con esto todo empezó y con esto terminamos", pronunció el futbolista 'cafetero', mientras que una mujer le ejecutaba el peculiar manicure con esmaltes para uñas con los tonos en azul y amarillo. "No tiemble, no tiemble", agregó el extremo de Rosario Central.

Jaminton Campaz (izq.) en el partido contra Platense por la final de la Copa de la Liga de Argentina. @RosarioCentral

Aquí el curioso momento de Jaminton Campaz: cumplió su promesa:

Campaz salió campeón y cumplió la promesa: se pintó las uñas de los colores de Rosario Central 🤝🏆#LPFxTNTSports pic.twitter.com/grVxb3eKD6 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 17, 2023

Recordemos que en Argentina hace algunos meses se desató la polémica por un manicure que se había realizado Jaminton Campaz y Dannovi Quiñones en la antesala del clásico entre Rosario Central y Newells' Old Boys.

Muchos reprocharon este acto por parte del exTolima en redes sociales con comentarios bastante salidos de todo y ante esto, Miguel Ángel Russo salió en defensa de Campaz, alegando que en Colombia es normal que los hombres se hagan manicure. Hasta el DT también se animó a realizarse las uñas y subió una foto en sus redes, al igual que Rosario Central también la reposteó y agregó el mensaje: "las uñitas, las uñitas".

Lo que dijo Campaz en medio de esa situación:

"Aquí no es tan normal hacerse las uñas como uno lo hace en Colombia. Formaron mucho escándalo porque faltaban dos-tres días para el clásico. Aunque aquí no es común que los hombres se arreglen las uñas, igual eso no le vimos con mi compañero problema y simplemente unas uñitas se volvieron virales. Junto a Dannovis Quiñones fuimos como clientes normales, pero no pensamos que iba a llegar a donde llegó", dijo el delantero en declaraciones a 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

Jaminton Campaz en acción de juego con Rosario Central en la final de la Copa de Argentina. @RosarioCentral