“No ha llegado ninguna oferta firme por Johan Mojica, él está muy a gusto con Elche”

En medio del mercado de transferencias europeo, el nombre de Johan Mojica ha sonado en el fútbol español. El jugador, quien pertenece al Elche, ha sido vinculado con clubes como el Atlético de Madrid y Sevilla. Sin embargo, su representante Lorenzo Falbo, habló con ‘Información’ y aclaró el panorama del futbolista nacido en Cali, Valle del Cauca.

“No me he comprometido con ningún equipo y ni a mí, ni al Elche, han llegado ninguna oferta en firme. Sí que ha habido interés de algún equipo por conocer las condiciones de un posible traspaso”, explicó la situación.

El pase de Mojica según Transfermarkt, está en 5 millones de euros y en este momento del año, puede suceder cualquier cosa, así que Falbo no descartó nada por estos días con el futuro del futbolista cafetero. “El mercado está muy parado y a partir del mes de julio y en agosto habrá más movimientos”.

La temporada 2021/2022 para Johan Mojica fue positiva, con el Elche logró minutos afianzándose en el equipo titular jugando como lateral izquierdo y mostrando un buen nivel futbolístico. Esas razones, han hecho que diferentes equipos en España y Europa se interesaran en contar con sus servicios.

"Vamos de la mano del Elche y solo se producirá un traspaso si llega una oferta que satisfaga a las dos partes. Si, al final, llega una propuesta interesante, la estudiaremos y el primero en saberlo será el Elche", aclaro Lorenzo Falbo.

¿Cuántos partidos jugó Johan Mojica con el Elche?

Johan Mojica participó de 34 partidos con el Elche en la temporada 2021/2022, en los cuales fue titular en 3 y dejó un saldo de 3 goles. Sin duda, fue el mejor año europeo que ha tenido en su carrera en cuanto a la regularidad, superando el mejor registro que tenía en el 2017/2018, cuando jugó 32 partidos y fue inicialista en 24 de ellos.