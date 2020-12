No habrá trueque por Luis Quiñones: “La idea es que de Tigres no salga nadie”

Un no rotundo fue el que hubo por parte de la directiva de Tigres, que desde la interna manifestó que no se producirá un intercambio de jugadores colombianos.

Y es que en pasados días salió a la luz un rumor en el que mencionaban que Luis Quiñones iría al América y su compatriota Andrés Ibargüen pasaría a jugar con los ‘felinos’.

Vea el gol de Hugo Rodallega hoy Kasimpasa vs. Denizlispor, por la liga turca

'Multimedios', de México, consultó una voz autorizada del cuadro de Monterrey y negaron esa posibilidad.

"No interesó para nada, pusieron la posibilidad en la mesa y en Tigres dijeron muy pronto que no. Ibargüen ha tenido muchos problemas de lesiones y no es una buena alternativa, además que la idea de Tigres es que no salga nadie porque los tiempos están muy apretados", fue el aparte de la información del medio mexicano.

Teófilo Gutiérrez sí podrá jugar en la visita de Junior a Coquimbo, en Copa Sudamericana

Publicidad

Quiñones, de 29 años, fue titular en Tigres desde la fecha 17 de la fase regular y hasta la eliminación del equipo en la ronda de cuartos de final, en la Liga mexicana.