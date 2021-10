No han sido muchas, pero todas recordadas: James Rodríguez y las tres expulsiones en su carrera

A pesar de la asistencia y el buen partido que firmó, en la derrota 2-1 de Al-Rayyan contra Al-Arabi, James Rodríguez dio de qué hablar por la expulsión que sufrió este sábado 30 de octubre, en la Liga de Catar.

Cuando transcurría el minuto 92, el volante recibió un duro golpe, que lo dejó en el suelo. Al ver que al infractor solo le mostraron la tarjeta amarilla, el '10' se levantó, reclamó y se ganó una amonestación.

Dicha decisión no le gustó para nada y continuaron sus quejas, las cuales no le gustaron al árbitro, quien lo expulsó de inmediato, siendo su primera roja en el fútbol de dicho país. Eso sí, no fue la primera en su carrera.

Aunque no han sido muchas, cada una se recuerda. Hay que regresar hasta el 18 de septiembre de 2011, en el empate 0-0 del Porto frente al Feirense, para traer a colación la última vez que había visto la tarjeta roja.

Asimismo, la otra ocasión cuando fue expulsado, se presentó el 7 de mayo de 2010. En aquel entonces, en la derrota 2-0 de Banfield contra Internacional de Porto Alegre, recibió dos amarillas y, por consiguiente, la expulsión.

Es así como, a lo largo de su carrera, James Rodríguez solo recibido la roja en tres oportunidades, cada una de ellas a nivel de clubes.

