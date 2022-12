No hay impedimento para que James se enfrente a Real Madrid en Champions

El equipo español no pudo incluir una cláusula que frecuentemente usa con sus jugadores cedidos, en donde se estipula que no pueden actuar en contra del elenco blanco.

Luego de la presentación de James Rodríguez como nuevo jugador del Bayern Múnich y que se conociera que el vínculo entre el futbolista y la escuadra merengue se amplió por un año más, este jueves se conoció que el volante cafetero podrá actuar en un hipotético duelo por la Champions League 2017/2018.

Publicidad

Vea también: El error de la camiseta de James que molestó al Presidente del Bayern

El obstáculo que finalmente no pudo sortear Real Madrid, giró en torno al Reglamento Disciplinario de la UEFA, en donde indica que no se puede prohibir o ejercer presión para la no inclusión de un jugador en un equipo.

“Cualquier cláusula de un contrato privado entre dos clubes que viole esta condición es totalmente nula, inválida e inaplicable en lo que a la UEFA se refiere", se lee en el documento del órgano rector del balompié europeo.