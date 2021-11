"No hay nada malo en que James Rodríguez no haya podido triunfar en el Bayern Múnich"

El alemán Jürgen Klinsmann, histórico jugador y quien ahora es técnico, tuvo una extensa charla con varios medios latinoamericanos y entre los temas que que se refirió, nombró al volante colombiano James Rodríguez y lo que fue su paso por Bayern Múnich.

“Si no le va bien en el Bayern, no es una ofensa. Es muy difícil estar entre los titulares del equipo. No hay nada malo de no haber triunfado en el Bayern Múnich”, expresó el campeón del Mundial de Italia 1990.

“Hemos seguido su carrera. Ha tenido siempre estatus de elite, lastimosamente por sus lesiones ha perdido un poco el nivel. Ojalá sea la mejor decisión para él”, añadió Klinsmann.

James Rodríguez, quien después de un año fue convocado a la Selección Colombia, estuvo al servició del conjunto 'bávaro' en las temporada 2017/18 y 2018/2019; allí, el talentoso cucuteño anotó 15 goles y asistió en 20 oportunidades. Ganó dos Bundesliga, dos Copa de Alemania y una Superliga.