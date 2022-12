"No hay ofertas": la respuesta del DT de América de México sobre Roger Martínez

Miguel 'Piojo' Herrera, entrenador del equipo mexicano, se refirió al tema relacionado con la posiblidad de que el colombiano se marche del club.

El viernes pasado sorprendieron algunas declaraciones de Roger Martínez a la prensa mexicana en las que afirmó que era su deseo salir de América, de México, e ir al fútbol europeo.

El jugador de la Selección Colombia, de buena campaña en la Copa América Brasil 2019, comentó además de las posibilidades de regresar a Europa, donde ya estuvo en Villarreal, que maneja su empresario.

Sin embargo, en las últimas horas Miguel Herrera, técnico de América, salió al paso ante las opciones de emigrar de algunos de sus dirigidos y en especial de Martínez.

"No hay ofertas, el interés o lo que los medios sacan es argumentar algo que no ha aparecido. Por el único que han preguntado es por Edson Álvarez, por el resto no", dijo el profesor Herrera.

