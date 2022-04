"No hay una persona que no le tenga cariño a Luis Díaz, aún sin conocerlo, es muy humilde"

Aparte de los aficionados del fútbol en Colombia, hay personas que conocen de cerca a Luis Díaz , actual figura del Liverpool, y están más que alegres por su buena campaña en la Premier League y también en la Champions League, en donde anotó un gol y puso asistencia para otro en el triunfo 3-1 sobre Benfica, en el partido de ida.

Casos como el mencionado anteriormente, se comprobó tras escuchar a Willer Ditta, quien fue compañero del extremo y ahora juega en Newell's Old Boys, en una charla abierta con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

“Me da alegría, lo que siente la mayoría por lo de él, porque no puede existir una sola persona que no tenga cariño por ‘Lucho’ sin conocerlo, con solo verlo se sabe que es una buena persona. De mi parte que compartí con él no solamente en entrenamientos y en cancha, sino que somos buenos amigos, me da mucha alegría porque él es una persona muy humilde”, afirmó de entrada el zaguero central.

Además, Ditta aseveró que por la forma de ser de Luis Díaz y por su talento “no es coincidencia que le pase lo que le está pasando. Es emocionante ver lo que está haciendo”.

Para finalizar, el actual jugador de Newell’s mencionó que en Argentina hablan del guajiro, y reconocen la calidad que tiene.

“Cuando estamos sentados en el comedor y que pasan las noticias de ‘Lucho’, que dieron la asistencia y el gol, los compañeros dicen que les encanta, o que está loco. Tuve la fortuna de estar con él y es muy chévere”; finalizó.

¿Cuándo vuelve a jugar Liverpool y Luis Díaz?

El próximo encuentro del equipo de Merseyside será el domingo 10 de abril frente al Manchester City, duelo clave por el liderato de la Premier League. El duelo será a las 10:30 a.m. (hora colombiana).