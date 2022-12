“No he pensado en volver a Nacional, más adelante me gustaría”: Edwin Cardona

El mediocampista colombiano del Monterrey, de México, aseguró que antes de regresar al club antiqueño quiere triunfar en el fútbol europeo.

“No he tenido contacto con nadie de Nacional, por ahora no tengo pensado volver, pero más adelante me gustaría regresar”, declaró Cardona, en entrevista con ‘El Alargue’, de Caracol Radio.

Por otro lado, el jugador de la selección Colombia reveló que las conversaciones con Palmeiras, de Brasil, se enfriaron porque “ellos ofrecieron 12 millones de dólares, pero la cláusula de Monterrey es de 15 millones de dólares”.

Cardona, de 24 años, confesó que había una oferta de Sevilla, pero por el alto precio de su traspaso no se llegó a concretar. “Había conversado con Jorge Sampaoli y algún día me gustaría que me dirigiera”.

Finalizó diciendo que tiene contrato con Monterrey hasta 2020, pero “como jugador aspiro llegar al fútbol europeo”.