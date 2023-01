“No le cerramos la puerta a que Juan Fernando Quintero vuelva a River Plate”

Juan Fernando Quintero actualmente goza de su presente en el Junior de Barranquilla, pero en Argentina, donde dejó un legado, se sigue hablando de su sorpresiva salida de River Plate, todo por una cuestión económica.

Por eso, el representante del volante antioqueño, Rodrigo Riep, dio una entrevista a ‘Radio La Red’, en la que dio las razones por las que el talentoso jugador no logró seguir en las toldas del cuadro de la ‘banda cruzada’, a pesar del interés que había de parte y parte de continuar con esa 'historia' exitosa.

“Quintero no sigue en River por varios motivos. El principal es el económico. El Banco no le permitía cobrar en el exterior. River hizo todo para que ‘Juanfer’ continúe pero no se pudo, porque no se podía hacer una ‘chanchada’”, contó de entrada el agente de Quintero Paniagua.

A pesar de eso, Riep mencionó que el ‘10’ sueña con volver al club ‘millonario’, donde se sintió como en casa y se ganó el cariño de la hinchada, en especial por su gol en la final de la Copa Libertadores 2018, contra el eterno rival, Boca Juniors, en el estadio Santiago Bernabéu.

“No le cerramos la puerta a una vuelta a River. ‘Juanfer quería retirarse en River. Me pidió que le arregle tres años de contrato para retirarse en el club”, aseveró.

Por último, el representante de Quintero dijo que el actual técnico de River Plate sí quería contar con el talento del volante, pero la cuestión monetaria en Argentina no permitió que siguiera vestido con la camiseta de la ‘banda cruzada’.

“Martin Demichelis quería que continúe, lo llamó. Y yo quería que continúe acá”, finalizó Rodrigo Riep, este martes.

Sin embargo, y a pesar del interés de River Plate de que continuara y algunos sondeos del Flamengo e Internacional, de Brasil, Juan Fernando Quintero se decidió por el Junior de Barranquilla, y luego de varios días de negociaciones llegó a un acuerdo con el equipo ‘tiburón’, convirtiéndose en el flamante refuerzo del club y del fútbol colombiano para el 2023.

