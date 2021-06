James Rodríguez revolucionó las redes sociales. En medio de una charla con el exfutbolista Camilo Zúñiga y el actual jugador del Junior de Barranquilla, Teófilo Gutiérrez, el cutueño habló sobre diversos temas.

Además de haber hecho referencia a su ausencia en la Selección Colombia y de responder si volverá o no al Real Madrid, tras la salida de Carlo Ancelotti, contestó una pregunta que lo hizo dudar por unos segundos.

Ver > ¿James Rodríguez regresa al Real Madrid? el mediocampista no se escondió y respondió

"¿Dónde acabaría la carrera? Uf, qué buena pregunta porque ahora mismo no sé qué decir. Yo creería que en Estados Unidos", afirmó.

Eso sí, dijo que "quiero que el fútbol no me deje, sino yo dejar el fútbol. No quiero jugar hasta muy mayor, hasta los 34 o 35 ya está para parar. Tengo hijos y quiero disfrutar de ellos, estar con ellos".

Le puede interesar > Reinaldo Rueda y los objetivos de Colombia : "Tenemos la ilusión de llegar a la final de la Copa"

Por último, aclaró que "eso es lo que piensa ahora, pero no sabe, en dos o tres años, qué querrá". Recordemos que James está próximo a cumplir 30 años, el próximo 12 de julio.