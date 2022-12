“No me gusta que me comparen con Román Riquelme”: Edwin Cardona

El nuevo 10 de Boca Juniors habló de su presente en el conjunto argentino y reveló cómo llegó a tomar la decisión de quedarse en Suramérica y no viajar hacia Europa.

“Vine a divertirme y darle alegrías a la hinchada de Boca. No me gusta que me comparen con Román, es el máximo ídolo del club. Él tiene su historia, yo vengo a hacer la mía”, fueron las palabras de Edwin Cardona, quien es el nuevo 10 del conjunto ‘xeneize’ y desde ya se ha ganado los corazones de los aficionados.

“Todo jugador anhela estar en Europa, pero estar acá es una de las mejores decisiones que tomé en mí vida. Tenía la oportunidad de irme, pero Boca es un equipo grande, con un buen nombre”, explicó el colombiano respecto a su determinación de no viajar hacia el fútbol europeo todavía.

Edwin Cardona completa junto Frank Fabra, Wilmar Barrios y Sebastián Pérez, la legión colombiano de Boca Juniors, de cara a la nueva temporada.