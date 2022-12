"No me he retirado, estoy jugando en Panamá", dijo Humberto Mendoza

El defensor santandereano jugó en 2016 con Real Cartagena, en la Primera B, y para la presente temporada aceptó una propuesta del Atlético Veraguense, del balompié panameño.

Mendoza tiene reconocimiento en el fútbol de nuestro país después de haber pasado por equipos como Bucaramanga, Nacional, Envigado, Santa Fe, en selecciones Colombia y además al haber jugado en Colón de Santa Fe, de Argentina.

Sin embargo, en los últimos meses no se habían tenido noticias del zaguero central, que el 12 de octubre próximo cumplirá 33 años.

GolCaracol.com ubicó al futbolista colombiano, quien desde enero viajó a Panamá para defender los colores del Atlético Veraguense.

"Hace rato no me ven jugar, pero acá estoy, hay Mendoza para rato. No me he retirado del fútbol, sino que allá en nuestro país no hay difusión del fútbol panameño. Yo quiero jugar hasta los 37 años", dijo Humberto, quien estuvo durante un par de temporadas en la B con Real Cartagena.

La aventura panameña del futbolista santandereano comenzó en enero del presente año y tras nueve meses allí se encuentra amañado y contento.

"Acá el fútbol es muy competitivo, hay buenos jugadores y poco a poco va cogiendo un mejor nivel", afirmó Mendoza, quien tiene como DT al colombiano Edgar Ramírez y comparte equipos con otros cuatro jugadores de nuestro país.

A pesar de la distancia, Humberto Mendoza sigue cada jornada de la Liga Águila y también del torneo de ascenso.

"Siempre veo todos los partidos, estoy muy pendiente, todos saben que soy hincha de Nacional y le hago mucha fuerza. Además, sigo lo que pasa con Real Cartagena", finalizó.