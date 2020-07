"No me sentiría para nada bien siendo suplente de Frank Fabra en Boca Juniors"

Aunque el balón no rueda, ni hay una fecha estimada para que el fútbol vuelva en Argentina; los rumores del mercado siguen estando a la orden del día en la prensa. Así trascendió que Boca Juniors estaría interesado en buscar un lateral izquierdo para hacerle competencia al colombiano Frank Fabra.

Y el nombre que se maneja en medios como 'TNT Sports' es el de Luciano Fabián Monzón, del registro del Atlético Tucumán. Sin embargo, Monzón tuvo palabras de respeto para el jugador colombiano, que ganó importancia con Miguel Russo como entrenador.

"Escuché que puedo ser el reemplazante para Fabra, pero no se si me veo como suplente, pero Frank es un gran jugador, juega muy bien, me gusta mucho...", dijo el defensor argentino.

Mientras que eso sucede, el exjugador de Envigado, Cali y de participaciones en la Selección Colombia de mayores se encuentra pasando la cuarentena junto a su familia y por lo pronto, no se ha hablado de nada distinto a su permanencia con la camiseta azul y oro, para el momento en el que se pueda jugar en medio de la crisis sanitaria por el coronavirus.