Es habitual que muchos personajes con reconocimiento en el fútbol internacional hablen bellezas de lo que es el método de trabajo del entrenador Carlo Ancelotti , actual timonel de Everton de la Premier League de Inglaterra.

Y de esa forma, el que se refirió a la llegada del colombiano James Rodríguez al equipo de la ciudad de Liverpool fue el africano Michael Essien.

"No me sorprendió que James aceptara ir al Everton porque, como pueden ver, ha sido fantástico para el equipo y para el Everton", le dijo Essien a medios oficiales del club inglés.

El exjugador, de 38 años, compartió con Ancelotti en Chelsea. Y así agregó que "si has trabajado con Carlo antes, donde sea que vaya y te llame, no siempre puedes decir que no, porque conoces el tipo de gerente, el tipo de persona que es".

Hasta ahora, el balance de Rodríguez Rubio en Everton es de 6 goles, un total de 25 partidos y comentarios positivos de la prensa y de los seguidores de su equipo.