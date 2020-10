No pierde terreno: Rafael Santos Borré será titular en el cierre de la Copa Libertadores

Este martes River Plate enfrentará a Liga de Quito con la tarea de ganar y finalizar puntero en la fase de grupos de la Copa Libertadores . Para este encuentro, Marcelo Gallardo dispondrá de su once de gala, a excepción del defensor Lucas Martínez Quarta, quien fue vendido a la Fiorentina de Italia.

Champions League: James Rodríguez y Falcao García, los grandes ausentes en el certamen europeo

El adiestrador argentino confirmó que el equipo titular será el habitual y que el lugar del mencionado zaguero, lo tomará el chileno Paulo Díaz. Así las cosas, River saldrá a la cancha del estadio Libertadores de América de esta manera: Franco Armani, Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Javier Pinola, Milton Casco; Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Nicolás De La Cruz; Julian Álvarez, Matías Suárez y Rafael Santos Borré .

Aunque River ya está clasificado a los octavos de final, el 'Muñeco' mandará a sus mejores hombres a la cancha con el propósito de ganar el Grupo D y así evitar a candidatos directos en la siguiente ronda.

"Una vez que entras a jugar octavos de final, toque quien te toque va a ser siempre complicado, porque el que pierde queda afuera. Hay muchos equipos parejos, algunos se mostraron mejor, otros no lo han mostrado así pero se hacen fuertes en eliminación directa", dijo Gallardo en rueda de prensa previo al duelo contra Liga de Quito.

Desde que se reanudó el certamen continental, el 'Millonario' ha empatado un partido y ganado los otros dos, además mostrando un gran rendimiento individual y colectivo, cosa que no se creía que iba a pasar porque venía sin jugar un solo partido oficial desde marzo, todo lo contrario a sus rivales de grupo.

Publicidad

Néstor Craviotto, no va más en el Pereira: “Ha tomado la decisión de dimitir como técnico”

"Algunos dicen que los equipos argentinos están más fuertes que el resto, pero los argentinos estuvimos mucho tiempo parado. Se dio así. Los equipos argentinos están en su mayoría clasificados. Hemos estado a la altura. Esperemos que lo que venga sea mejor y no que involucionemos. Es el deseo mío. Se dudaba -con razón- de los equipos argentinos porque no jugábamos durante seis meses, pero dimos la muestra de carácter para volver a competir. Ahora se verá, porque en la eliminación directa los errores se pagan caros. La base nuestra está en la mentalidad, la inteligencia y el carácter".

La presente edición de la Copa Libertadores parece ser una revancha para el equipo argentino después de haber perdido la Liga local en las últimas fechas, competición que le hace falta a Gallardo dentro de su palmarés como técnico de River Plate.

"Las desafíos son siempre los mismos, tratar de competir y tener el deseo de ganar. Las críticas por no haber podido obtener un torneo local, siempre la competencia internacional, algunos dicen que es una cuenta pendiente mía, es la de todos los entrenadores. La Copa Libertadores siempre ha sido una competencia a la que le hemos dado prioridad. El torneo argentino siempre seduce y en muchos momentos no ha sido prioridad, en algunos estuvimos en la pelea, como en el último", apuntó.

Además el 'Muñeco' se refirió acerca de la famosa rotación que hace en el equipo titular para enfrentar el torneo argentino cuando se encuentra en la recta final de la Libertadores, todo esto porque el próximo 30 de octubre se dará inicio por fin al campeonato 'gaucho'.

Cristian Martínez Borja, “el Lukaku de Liga de Quito”, afirman tras el partido contra River Plate

Publicidad

"Nosotros somos un solo equipo más allá de haber jugado estos amistoso dándoles minutos a los jugadores que no habían tenido mucha participación. La idea es tener la posibilidad de que yo los vea cómo están e intentar ganarse un lugar. Habrá muchos partidos. Somos un solo equipo, no va a haber dos equipos. No vamos a jugar una competencia con un equipo y la otra, con otra. Quiero jugadores que me den alternativas".

Marcelo Gallardo también tuvo tiempo para referirse acerca de los jugadores más cotizados del equipo como Rafael Santos Borré, Nicolás De La Cruz y Gonzalo Montiel, a quienes también espera renovar para seguir contando con ellos, o en su defecto, sacar buen dinero en caso de una posible venta.

iLa colgó al ángulo! Tremendo golazo marcó Hugo Rodallega hoy en el fútbol turco

"Esa es una palabra para D'Onofrio y nuestros directivos. No sé cuál es el proceso de las negociaciones se que están hablando, pero hasta ahora no se han cerrado", concluyó el entrenador.