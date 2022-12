“No quiero que me esperen con muchas fiestas”: Teófilo Gutiérrez

El delantero de Rosario Central se refirió a su situación actual con el conjunto argentino y su sentimiento al vestir la camisa de la Selección Colombia.

“Colombia ha subido el nivel y eso es muy importante”: Teófilo Gutiérrez “En semanas anteriores había hablado de mi situación con el equipo, tengo contrato hasta mitad de año, no como lo habían dicho, que yo me iba en mayo, lo malinterpretaron”, afirmó el colombiano en rueda de prensa con el conjunto ‘canalla’.

Publicidad

El barranquillero también expresó que “no espero que me quieran o me esperen con muchas fiestas, lo más importante es que Dios esté conmigo y disfrutar del fútbol. Lo más importante es que cuando firmé contrato lo hice con el compromiso de darle mucha alegría a Central”.

'Teo', además de destacar el aporte que ha intentado hacer con el equipo generando asistencias y poner su talento a disposición de los compañeros, aseguró que una de sus mayores alegrías es portar la camiseta de la Selección Colombia. “Siempre el deseo de vestir la camiseta de mi país es hacerlo con amor y más que nada, porque cuando la uso doy un plus, es claro que cuando no me convocaron era porque estaba mal, ahora estoy disfrutando este momento y cómo me hacen sentir acá”.

El próximo encuentro que disputará Rosario Central será frente a Temperley, el 17 de abril por Liga Argentina.