"No sale nadie": Técnico de Atalanta quiere que le dejen quieto a Duván Zapata

Gian Piero Gasperini, entrenador del equipo de Bérgamo, manifestó abiertamente que desea mantener en su nómina al goleador colombiano.

Duván Zapata marcó nada más y nada menos que 28 goles en la temporada con Atalanta, que fue protagonista de la Serie A del fútbol italiano y que clasificó para la próxima edición de la Champions League.

Después de arreglar su contrato, el técnico Gian Piero Gasperini fue claro al afirmar que desea que permanezca la plantilla, incluyendo al estelar atacante colombiano Duván Zapata.

"En primer lugar, no sale nadie. Esto es un aviso para navegantes: No te acerques demasiado, que el Atalanta no vende. ¿60 millones por Zapata o Mancini? Hablamos de esas cifras, porque así puedes encontrar sustitutos. Pero es difícil encontrar alternativas para Gómez, Ilicic y Zapata", afirmó el entrenador a medios italianos.

Por Duván Zapata, quien fue convocado a la Selección Colombia para la Copa América Brasil 2019, existe interés de clubes de Italia, de Inglaterra y España

