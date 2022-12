“No se ha encontrado el funcionamiento que se espera por parte del profe Reinaldo Rueda”

Esas palabras son de Nicolás Castillo, delantero chileno, quien habló del proceso del técnico colombiano al frente de la selección austral.

Reinaldo Rueda no la ha tenido fácil en la selección de Chile, ya que afrontan un cambio de generación. Además, imponiendo un estilo de juego diferente, algo de lo que opinó un jugador que hace parte del combinado de ese país.

Publicidad

La condición que le pone el Atlético de Madrid a James Rodríguez, para poder ficharlo

“Uno quiere ver a Chile jugar como cuando ganamos la Copa América con Sampaoli y no va a ser así, no es el mismo técnico y los mismos jugadores. Como hincha no puedo pedirle a Rueda que juegue así”, señaló Nicolás Castillo en declaraciones recogidas por el medio ‘Radio Cooperativa’, tras una entrevista con ‘ESPN’.

Además, este delantero austral, quien milita en el América, de México, afirmó que “no se ha encontrado el funcionamiento que se espera por parte del profe”.

Sin embargo, Castillo señaló que hay optimismo con el proceso, porque en la Copa América del 2019 se vieron buenos rendimientos.

Publicidad

Reinaldo Rueda y el día que lloró desconsolado, según figura de la Selección de Honduras

“Lo miro con mucho optimismo porque en la última Copa América se demostró que por los puntos estamos en buen nivel. Tenemos un equipo espectacular, y Gary (Medel), Arturo (Vidal), Claudio (Bravo) y Alexis (Sánchez) tienen muchas ganas de ganar”, finalizó el delantero.

Publicidad