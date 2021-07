No se puso con rodeos: Falcao García aclaró cuál es su situación contractual con el Galatasaray

El paso futbolístico de Radamel Falcao García por el Galatasaray no ha sido tan destacado como le sucedió en otros equipos. Las constantes lesiones y la ausencia durante varios partidos del equipo turco, han hecho que los dirigentes, los entrenadores y los hinchas, los mismos que lo recibieron como ídolo, cuestionen su desempeño en el club.

Sin embargo, el 'Tigre' siempre se ha recuperado de las caídas que ha tenido en su carrera y por el momento todo indica que su paso por el Galatasaray no será la excepción, pues superó sin problemas su contagio de coronavirus, se puso a disposición del técnico Fatih Terim y este ha estado contento con el desempeño del atacante.

Han habido rumores sobre equipos interesados en los goles de Falcao, algunos de ellos el del Sporting Braga, de Portugal y el Al Duhail, de Catar. Se sabe que el Galatasaray quiere salir del colombiano por el alto costo de su salario, que es el más elevado de la plantilla y al 'Tigre' le queda un año de contrato, que estaría dispuesto a cumplir para devolver la confianza que tuvieron en él la dirigencia y la afición.

A través de un 'live' en 'Kwai', en que fue entrevistado por el periodista Martín Liberman, Falcao se refirió a varios temas, incluido su futuro como jugador del Galatasaray. Puntualmente le preguntaron si tiene algún contacto para ir a River Plate: "No lo sabemos. Todavía tengo contrato en Galatasaray. Las situaciones, a veces, no son las dadas. Con el panorama del país, es complicado", explicó.

Sobre su pasado con los 'colchoneros' y la gestión de Diego Simeone al frente del club, el samario solo tuvo elogios para el entrenador argentino: "El Atlético de Madrid dio un giro en todos los aspectos. Está a la altura de los grandes de Europa. De la mano del 'Cholo' Simeone, han hecho todo. Fue la etapa de la carrera que más disfrute".

Finalmente, Falcao se refirió a lo que lo motiva para seguir jugando y no darle gusto a los que dicen que se debe retirar o que ya no tiene el nivel para jugar en la máxima exigencia: "El amor y la pasión por este deporte. Eso es lo que me lleva a seguirme entrenando con la misma ilusión, entrega y ganas de ser protagonista. Trato de aprender y mejorar siempre".