"¿No se sabe cómo juega hoy James Rodríguez porque nunca lo ponen?"

Las declaraciones del argentino Jorge Valdano en 'El Transitor', de 'Onda Cero', en las que aseguró que James Rodríguez lo había decepcionado por su presente en Real Madrid; también despertaron reacciones y comentarios en Colombia.

Así, este lunes, Faustino Asprilla salió nuevamente en defensa del jugador nacido en Cúcuta y que suena como posibilidad de clubes como Atlético de Madrid, Manchester United y Everton.

Los casos positivos por coronavirus en el fútbol colombiano

En 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', el exjugador del seleccionado colombiano, Nacional, Parma, de Italia; y Newcastle, de Inglaterra; entre otros, afirmó que "lo que pasa es que James no juega ni estando bien. No sabemos en qué momento se encuentra James porque nunca lo ponen. En cuanto a lo dijo Valdano, no todo es culpa de James".

"Lo que pasa es que James Rodríguez no debió quedarse ahí, con un técnico que no lo quiere como Zinedine Zidane", agregó Asprilla, en medio del debate con el que se abrió el espacio radial.

¡Irresponsabilidad de jugador de Bucaramanga, en tiempo de coronavirus!

Publicidad

Precisamente, de nuevo el entrenador francés no tuvo en cuenta al número '10' de la Selección Colombia para el partido entre Real Madrid y Granada, correspondiente a la fecha 36 de la Liga de España.