No sueltan a Dávinson Sánchez en Inglaterra: siguen las críticas y recalcan sus errores

Aunque ya han pasado un par de días de la eliminación de la FA Cup y de la derrota 5-4 de Tottenham con Everton, aún en los espacios deportivos de la televisión inglesa se mantienen las críticas en contra del zaguero Dávinson Sánchez.

En 'Sky Sports', por ejemplo, el exjugador Andy Hinchcliffe, de pasado en Manchester City y Everton, remarcó los errores cometidos por el colombiano en una emisión de este viernes.

"Dávinson Sánchez, es extraño, anotó dos veces pero su labor en defensa fue absolutamente terrible. No me convence en absoluto como defensor porque gran parte de su juego se trata de observar el balón y no lo hizo", dijo el inglés.

Pero Hinchcliffe no se quedó ahí, sino que fue más allá. "Lo vimos con el gol de Richarlison. En realidad, no hizo lo que debería haber hecho. Para ser un defensor experimentado, debería haber leído mejor el juego. No lo hizo ", agregó.

En medio de ese panorama y con muchos interrogantes para el equipo de José Mourinho , hoy los 'Spurs' tendrán una dura prueba al enfrentar al poderoso Manchester City.

