"No te metas con Yerry Mina":futbolista del Everton reveló que se debe tener cuidado con el 'Panita'

Yerry Mina es uno de los futbolistas colombianos que más allá de su talento y rendimiento dentro del terreno de juego, se ha hecho popular entre los seguidores del deporte en Colombia, como uno de los futbolistas más carismáticos, por la alegría que lo representa, tanto en los entrenamientos como en las celebraciones de los goles, con sus característicos bailes.

Por su forma de ser y su alegría con sus compañeros, el exIndependiente Santa Fe recibió el apodo del 'Panita', haciendo referencia a su buena onda. No obstante, en los últimos días salió a relucir que así no es como lo ven en todos lados, y de hecho no tendría buena fama dentro del plantel del Everton.

Si bien en la actualidad los 'toffees' gozan de un presente más alentador que el del año pasado, en el que estuvieron cerca del descenso, uno de los futbolistas del plantel azul de Liverpool, Demarai Gray, concedió una entrevista para 'The Athletic', en la que reveló los duros momentos que atravesaron la campaña anterior, en la que rozaron la segunda categoría del fútbol inglés.

Con la tensión al máximo, el atacante de 26 años reveló que hubo problemas al interior del equipo, en el que tuvo como protagonista al zaguero de Guachené, “Peleamos mucho entre nosotros hacia el final de la temporada. Nunca llegó al punto físico porque los jugadores hubiéramos intervenido antes de eso. Fueron solo discusiones de voces y de encararse el uno al otro. Seamus Coleman era el pacificador, un tipo encantador, pero que dice las cosas como son. En cambio, no te metas con Yerry Mina”, aseguró el futbolista.

Y agregó con respecto al también defensor de la Selección Colombia, “Recuerdo una vez que Yerry Mina le dijo algo a Anthony Gordon. Ustedes ven cómo juega Anthony, es un juguetón, así que le fue a reclamar por una jugada durante un entrenamiento y tuve que separarlo en el campo. Ahora nos reímos de eso”, complementó el atacante.

Más allá de que el problema deportivo ya está siendo superada y en esta temporada han tenido mejores resultados, todo indica que nadie se quiere meter con Yerry Mina, cuando de un problema se trata.

Recordemos que el defensor de 28 años no ha tenido un arranque de campaña positivo, ya que salió lesionado en el primer partido de la Premier League, en el compromiso frente al Chelsea, en el que tuvo que ser sustituido al minuto 70. Desde ese 6 de agosto, no ha podido ver acción. Sin embargo, este viernes el 'Panita' recibió buenas noticias y según lo reveló su entrenador, Frank Lampard, Yerry Mina estará pronto a volver a competencia.