"No tengo duda que Luis Díaz va a seguir marcando diferencia en Liverpool"

Rivaldo escribió una historia importante en el fútbol a nivel de la Selección de Brasil y también con clubes como Deportivo La Coruña y Barcelona, de España; Milan, de Italia; Olympiakos y AEK Atenas, de Grecia; y en su país en Palmeiras, Santa Cruz, Mogi Mirim, Corinthians. De esa manera, el otrora atacante es voz autorizada para tocar diferentes temas del balompié mundial.

En ese orden de ideas, en las últimas horas, el famoso brasileño atendió en entrevista exclusiva a Marina Granziera, periodista de 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', y de Gol Caracol.

Y dentro de los temas que salieron sobre la mesa también estuvieron los relacionados con nuestro país. Uno de ellos el de Luis Díaz, por ejemplo, quien ganó fama al haber pasado iniciando este 2022 de Porto, de Portugal, a Liverpool, de la Premier League, de Inglaterra.

"Luis Díaz es un jugador que tiene talento, no tengo la mejor duda que va seguir haciendo diferencia en Liverpool. Es un jugador que me gusta mucho y lo he visto mucho", dijo Rivaldo inicialmente.

También el nacido en Recife y de 50 años se refirió a la ausencia de la Selección Colombia del Mundial de Qatar 2022. "Allá tengo amigos del fútbol del pasado, le guardo cariño a Colombia y para mí es sorpresa que no vayan a la próxima Copa del Mundo. Quede muy trsite al no verle clasificados".

Los conceptos de Rivaldo sobre el Mundial Qatar 2022

Rivaldo siguió con sus respuestas y así mencionó algunos temas relacionados con el Mundial que se avecina.

La Selección de Brasil

"Por ser brasileño tengo confianza en Brasil. Creo que la Selección llega mucho más preparada para el Mundial. Ojalá que al final pudieran conseguir el título en Qatar".