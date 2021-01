No tienen compasión con Radamel Falcao García: “Es muy difícil confiar en él, está lisiado”

Radamel Falcao García vive una nueva pesadilla tras terminar lesionado en el partido del Galatasaray contra Antalyaspor.

El colombiano duró media hora en el terreno de juego y las críticas desde Turquía no tardaron en aparecer. Al ‘Tigre’ lo llaman “lisiado”, lo comparan con su antecesor Bafétimbi Gomis y le sacan en cara el millonario salario que tiene.

“Es muy difícil confiar en él. Jugar con futbolistas como Falcao García, que entró como salvador pero se fue rápidamente, no es fácil. Está lisiado”, señaló Rıdvan Dilmen, exjugador turco y ahora comentarista de ‘NTV’.

"Falcao García fue un jugador digno, un gran delantero, pero no puedes esperar mucho de él. Es necesario considerar el costo de Diagne y Falcao. El de Diagne es un mínimo de 20 millones, y el contrato de Falcao ronda eso. 40 millones es una gran cantidad de dinero y no puedes aprovechar a ambos. Uno es un caprichoso y el otro está lisiado. Sería útil si Falcao mejora, pero ha entrado en un período tan crítico que el partido no se juega confiando en Falcao”, prosiguió.

De hecho, el exfutbolista turco fue más allá y aseguró que "Galatasaray jugó con 9 . Cuando entra Falcao García, en realidad esperarás a la camilla porque está lesionado, esto no es justo. Jugar 11 contra 9 no es fácil".

En la misma línea, en ‘BeinSports’ también le dedicaron unas palabras al atacante colombiano, de quien todavía no se conoce el alcance de su nueva lesión.

“Fue un error dejar ir Bafétimbi Gomis. Era un buen profesional que lo dio todo en el campo. Si Gomis estuviera en el Galatasaray ahora mismo, Galatasaray habría sido campeón el año pasado. ¿No se convirtió Gomis en el máximo goleador, no se desempeñó muy bien? ¿Por qué se fue? Pidió un aumento de sueldo. Luego lo vendieron por 10 millones y compraron a Diagne y Falcao García. El colombiano tiene un salario de 5 millones de euros", se leyó.

