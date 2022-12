No todo es color de rosa para Alfredo Morelos en Rangers: “Evito salir por los hinchas del Celtic”

Ni Boca Juniors vs. River Plate, ni Barcelona vs. Real Madrid, pueden compararse con el clásico más antiguo del fútbol: Rangers contra Celtic. El popular ‘Old Firm’, conocido en el mundo anglosajón, es considerado uno de los encuentros con mayor rivalidad debido a que es de esos duelos que va más allá del verde césped.

Política, cultura y religión se mezclan alrededor de este emblemático encuentro que paraliza a toda Escocia. Y en medio de él, desde hace más de dos años, está el colombiano Alfredo Morelos, el jugador más desequilibrante en las últimas temporadas en Rangers.

El ‘Búfalo’, con 45 goles en 82 partidos (en 6 encuentros todavía no le ha marcado al Celtic), es el referente en el ataque de los ‘Gers’, equipo identificado por tener una base de seguidores de religión protestante y provenientes de la clase alta.

Como más enconado rival, están en su mayoría hinchas que profesan el catolicismo e identificados con los estratos bajos.

La rivalidad es tal, que el colombiano le confesó a GolCaracol.com, desde Escocia, que evita salir a la calle por la pasión irracional tanto de los seguidores de Rangers como de los de Celtic.

“Unos me piden fotos y casi que no puedo caminar tranquilo. Los otros me hacen videos insultándome, esperando que reaccione”, contó el destacado atacante.

¿Pero está contento viviendo Europa?

“Sí, ya acostumbrado. Estoy tranquilo, vivo bien y me gusta mucho. Contento con mi día a día. Estoy haciendo las cosas bien y espero seguir así”.

¿Cómo es su día a día?

“Creo que es un día normal. Desayunó en el club (8:30 a.m.), empiezo a entrenar tipo 11 de la mañana y a mediodía es el almuerzo, también en el club. Vengo a la casa y si no me toca hacer nada, voy a un centro comercial o a comer con mi señora; pero muy poco salgo a conocer porque la verdad tenemos una afición muy grande, entonces como que molestan mucho en la calle, por lo que procuro no salir tanto”.

¿Alguna anécdota con los hinchas en la calle?

“Ninguna en particular, son muy pasionales, igual al final me terminó tomando las fotos por el cariño que me tienen y porque se lo merecen. Pero también están los hinchas del Celtic, por ellos tampoco salgo mucho”.

Entonces no todo es color de rosa en Escocia…

“Pues ellos (hinchas del Celtic) lo agarran a uno queriéndome hacer videos y diciéndome cosas malas. Yo no les prestó atención. Soy consiente que soy una figura pública, entonces tengo que manejar de la mejor manera ese tema. Sigo en lo que estoy haciendo y no les paro muchas bolas”.

¿Tuvo propuestas para salir de Rangers?

“En invierno hubo muchas propuestas, de Italia, España, Francia e Inglaterra, pero el entrenador (Steven Gerard) me dijo que me quería aquí, entonces me quedé. En verano hay más posibilidades de salir”.

¿Cómo es su relación con su entrenador?

“Me quiere mucho, él me ha brindado un gran respaldo, me siento muy feliz de tenerlo como entrenador, sabemos que es una gran leyenda a nivel mundial y estoy aprendiendo muchas cosas de él. Me quedé porque me lo pidió, mi idea es seguir creciendo como jugador”.

¿Qué aspecto ha mejorado con él como entrenador?

“En la parte de la confianza y la tranquilidad. Me dice que sea muy paciente, que todo va a llegar en su momento. Siempre quiere que juegue dentro del área, concentrado y atento a los balones que me llegan desde el costado”.