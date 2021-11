No todo son elogios para Edwin Cardona, tras su partidazo con Boca Juniors: "Un día bien y otro mal"

Edwin Cardona tuvo una de sus mejores presentaciones en temporada, con Boca Juniors. Este lunes, en el juego contra Aldosivi, por la Liga Argentina, el colombiano contribuyó para el primero tanto, convirtió el segundo y asistió el tercero para su compatriota Sebastián Villa, en lo que fue una contundente goleada 3-0.

Tras su brillante actuación, el antioqueño se convirtió en tema en el país 'albiceleste', en donde lo llenan de elogios, pero también hay quienes ven la otra 'cara de la moneda'. Ese es el caso del exfutbolista y ahora comentarista deportivo Óscar Ruggeri, quien a pesar de destacar lo hecho por Cardona, lo criticó.

"Me vuelve loco. Juega muy bien. Ahora me decís, 'mirá, hay que verlo bien, porque un día está bien y un día está mal'. Vos porque no jugás con él, que un día está bien y un día está mal. No podés, en un equipo como Boca, decir 'y bueno vamos a ver si mañana esta…. uy, estuvo bien'", sentenció el 'Cabezzón', este martes, en 'ESPN'.

Cabe señalar que, Cardona podría no seguir en el 'xeneize', debido a que a finales del próximo mes de diciembre finaliza su contrato y deberá regresar a los Xolos de Tijuana, club dueño de sus derechos deportivos, a menos que el cuadro argentino utilice la opción de compra y pague los 5 millones de dólares, algo que poco contempla las directivas del 'azul y oro'.