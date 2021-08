“No veo como obliguen a cumplir un contrato a Sebastián Villa, si desea irse de Boca Juniors”

La sorpresiva determinación de Sebastián Villa de no entrenar más con Boca Juniors para ‘presionar’ a que acepten la oferta de Brujas, de Bélgica, ha generado todo tipo de comentarios y reacciones en Argentina.

En GolCaracol.com hablamos con Carlos González Puche, director ejecutivo de Acolfutpro, para que diera una opinión y analizara el panorama de dicha situación que tiene como protagonista a un futbolista de reconocimiento en nuestro país y también a nivel internacional.

González Puche fue claro al afirmar que lo mejor es intentar “conciliar”, y aunque la postura tomada por Villa no es la más recomendada, porque puede tener consecuencias económicas, afirmó que “no lo pueden obligar a trabajar donde no quiere”.

¿Qué análisis hace de la situación de Sebastián Villa?

“Eso no es nuevo, son condiciones que cuando los jugadores tienen expectativas de irse a buscar opciones que les interesan, pues mientras tengan un contrato firmado con el club; el club tiene la oportunidad de autorizar o no la transferencia. Vemos un enfrentamiento entre los interés del club, que piensa que la suma no es suficiente, porque solo recibirá derechos económicos del 70 por ciento, porque el otro 30 por ciento es del Tolima. Entonces, no es importante económicamente para ellos”.

Hoy Villa es ‘el malo del paseo’, ¿usted lo ve así?

“No, yo creo que aquí cada uno tiene sus intereses, igual a uno le dan una patada, el contrato se termina y nadie piensa las posibilidades que tuvo el jugador. Y evidentemente uno como trabajador busca las mejores opciones, profesionales, económicas, está en su derecho. Cada una de las partes tienen unos intereses y hay es que buscar conciliarlos para que no se genere el enfrentamiento. Pero nadie puede trabajar donde no quiere estar”.

¿Son las formas correctas de pedir un traspaso?

“A los seres humanos no los pueden obligar a estar donde no quieren trabajar pero estas decisiones en el ámbito del fútbol tienen una trascendencia económica, por lo tanto es recomendado conciliar posiciones, intereses, y buscar un acercamiento para que el negocio se pueda materializar. Para que le convenga al club y al jugador. El contrato el jugador tiene que cumplirlo, yo le sugeriría que continuara entrenando, subordinado al club, buscando que se pueda avanzar en esas posibilidad de que el negocio tome el rumbo que ambas partes necesitan”.

En Boca hablan de trasladar el caso a los abogados del club...

“Ellos hablan de abogados, si Villa sigue en su decisión puede ser sancionado de acuerdo a lo establecido en el convenio colectivo argentino, y a sus parámetros, para efectos de cumplir con las obligaciones establecidas contractualmente, pero la voluntad del trabajador es no continuar vinculado al club. No veo cómo lo obliguen a cumplir un contrato, eso tiene consecuencias económicas, pero a nadie lo pueden obligar. Lo más coherente es sentarse, eso ha sucedido con muchos futbolistas, no más el año anterior entre Messi y Barcelona, y finalmente hoy están buscando cómo alargar el contrato. Que choquen no le conviene a ninguno, y pues en vez de agravar tomando sanciones, habrá que revisar cuáles son los intereses y que se alcance una determinación, para que las partes queden satisfechas”.