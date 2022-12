Norberto Alonso, histórico de River Plate: "'Juanfer' es de esos jugadores que no abundan"

Hace un par de semanas se ha estado especulando con la salida de Juan Fernando Quintero de River Plate, a pesar de que ambas partes, club y jugador, han manifestado que la intención es extender la vinculación del colombiano. La afición también ha dejado en claro en múltiples ocasiones el cariño que tienen por él, pero esta vez, Norberto Alonso, ídolo del ‘millonario’, fue el encargado de hablar sobre la situación.

Este 2022 ha sido otra temporada destacada para el mediocampista antioqueño en el conjunto de la banda cruzada. Siete goles en 37 partidos han sido sus números, en medio de una campaña que no fue para nada fructífera en materia de títulos: no ganaron ninguno.

De hecho, ese mal presente en cuanto a resultados deportivos influyó en la decisión de dejar de lado a Marcelo Gallardo, DT que se convirtió en un emblema de la institución al convertirse en el más ganador de la historia. ‘JuanFer’ ha sido una de los apadrinados por el ‘Muñeco’ y hasta fue el encargado de hablar en la despedida del mítico entrenador.

Desde que se conoció que el futbolista no ha renovado con River, se especuló con su nuevo posible destino. Flamengo de Brasil y Chicago Fire de la MLS, son las dos escuadras que de verdad habrían mostrado interés en el volante.

En medio de ese ambiente, de cuál club seduce a Quintero, un histórico exjugador ‘millonario’ aprovechó para expresar si desea o no la continuidad del futbolista de la Selección Colombia. Se trata de Norberto Alonso, quien hizo parte del equipo en dos etapas (1971-1981 y 1984-1987) y que también vistió la camiseta número 10.

"Hoy por hoy no hay muchos jugadores que sientan la posición de enganche, que no es para cualquiera. Juanfer es uno de los pocos. ¿Que si quiero que siga en River? Claro. Es un futbolista que hace cosas distintas dentro de la cancha. De pronto te mete un pase filtrado y deja al delantero solo con el arquero. Son jugadores que hoy no abundan. Ojalá pueda seguir en River", fueron las palabras de Alonso en un video que publicó a través de la red social Instagram.

Cabe resaltar que, en sus declaraciones más recientes, Quintero puso un poco nerviosos a lo fanaticada del club argentino: “Siempre está mi disposición para River, pero es fútbol y esto pasa, ya sea que continúe o no. Lo más importante es el equipo, que River esté bien. Siempre he querido mucho a River, pero uno no tiene que forzar nada tampoco".