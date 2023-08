Jeison Medina, ejemplo de persistencia: estudió, debutó tarde y no dejó el sueño de ser futbolista

Jeison Medina actualmente en Aucas, de Ecuador, ha tenido un buen arranque con este equipo, y en la sección ‘Embajador de la semana’ de Gol Caracol se refirió a su presente en el balompié internacional, además de recordar sus pasos por España, Grecia y hasta Qatar.

Y el delantero colombiano, también contó lo que fueron los sacrificios, tristezas y luchas para llegar a ser un futbolista profesional.

De hecho, Jeison Medina por poco ‘baja los brazos’, estudió durante un año y en su última prueba en su sueño de ser jugador se le dio y así comenzó el camino. Eso sí, debutó tarde, con 21 años, con la camiseta de Leones, pero rápidamente se hizo un lugar en el fútbol colombiano. ¡Acá su historia!

¿Cómo lo tratan en Aucas?

“Bien, bien. La verdad que desde que el profe Santiago me contactó y me dijo que se abría esta puerta, esta oportunidad, la verdad que no lo pensé, porque es un club que está creciendo a pasos agigantados. Está creciendo, tiene una nueva sede hace cuatro meses, con hotel, con restaurante. Entonces, fue el último campeón en diciembre. Entonces, eso lo motiva a uno bastante. Cuando me llaman del proyecto uno empieza a averiguar muchas cosas. Estructuralmente en sí, Ecuador en el fútbol está creciendo. Y es un campeonato muy físico, de jugadores muy rápidos y muy fuertes. También hay jugadores de mucha calidad, pero es un fútbol de mucho contacto, que uno tiene que estar muy preparado físicamente”.

¿Qué objetivos tiene en Ecuador?

“Bueno, en lo personal, venir y estar a la altura de este proyecto. Obviamente, ojalá y Dios lo permite con trabajo que esté acompañado de muchos goles. Eso es lo que esperamos y para eso trabajamos lo personal. En lo grupal es volver a pelear un título, ser bicampeones acá de Ecuador y también en lo grupal tenemos la ambición de pelear un torneo internacional”.

Jeison Medina, delantero de Aucas, de Ecuador - Foto: Aucas Oficial

¿Qué nos puede contar de sus pasos en España, Grecia y Qatar?

“La verdad que a mí en lo personal me gusta estar en estos lugares y conocer la cultura de los diferentes países en los que he estado. Yo creo que uno crece mucho en muchos aspectos. En España, por ejemplo, crecí en el tema de nutrición deportiva, de mejorar mi calidad como jugador en muchos aspectos. Ya uno va a Catar y ve otro fútbol totalmente diferente. En Grecia, un fútbol más competitivo. Yo creo que son experiencias que en lo personal le ayudan a crecer y en lo profesional obviamente también”.

¿Fue difícil llegar a ser futbolista profesional?

“Yo creo que a nivel general siempre ven el resultado, la foto del éxito, pero detrás de cada jugador, de cada profesional hay un montón de historias por contar. En mi caso de muchas puertas que se me cerraron, ya luego empecé a entrenar, a trabajar y estudiar y se me da la oportunidad a los 21 años de debutar cuando llegué a Leones, en Itagüí, después de haber intentado por muchos lugares, desde ir a Panamá a Italia, a presentarme en varios equipos del fútbol colombiano, pues se me presentó a una convocatoria en Leones y por fortuna quedo”.

¿Qué tan importante fue ese paso por Leones donde debutó?

“Y ese año pues, gracias a Dios, me va muy bien, fui goleador, quedé como mejor jugador del torneo. Pero todo eso tiene una historia larguísima y como te dije, la gente no más ve el resultado, pero uno y la familia, las personas cercanas, la esposa, todos saben lo que realmente cuesta estar y no sólo llegar sino mantenerse porque también cuesta”

¿Al debutar a los 21 años, en algún momento pensó que no le daría para ser futbolista?

“Yo dije, este es mi último cartucho con lo de Leones, porque se me presentó una situación muy particular que fue donde conocí al profe Santiago Escobar. Yo voy a La Equidad a presentarme en diciembre, a los 19 años, el profe me dice que me espera en el 5 de enero en pretemporada y cuando yo llego en diciembre a Medellín se me presenta la oportunidad de ir a una cuarta división en Italia y pues me fui. Ya en Italia también fui a presentarme ese diciembre, presenté la prueba y quedé y estuve un mes intentando conseguir los papeles y no lo logré y regresé en febrero con 20 años y me quedé sin el pan y sin el queso. Entonces ese año ya me dediqué a estudiar, estudié en el SENA, una tecnología de producción multimedia, que es algo como también de diseño gráfico. Me gradué y al año siguiente se dio lo de Leones”.

286762_jeison_medina_150618_oficial_real_zaragoza_e.jpg

¿Qué recuerdos tiene de su paso por América, donde fue campeón?

“Sí, yo llegué con mucha ilusión de esa experiencia que tuve en Europa, esos seis meses en España, de llegar a ser importante en América, pero bueno me tocaron dos goleadores Fernando Aristeguieta y el segundo semestre Michael Rangel y no tuve mucha oportunidad, pero yo considero en lo personal que cuando tuve la oportunidad pues me di al 100%, marqué varios goles también importantes y hubiera querido ser más importante, pero bueno las cosas fueron así y también hicimos un lindo grupo y fuimos campeones, quedamos en la historia”.

¿Qué sueños tiene en el fútbol?

“En lo personal tengo muchas metas, muchos objetivos y muchos sueños por cumplir a corto, a mediano y a largo plazo. La verdad que en lo profesional quiero primero acá enfocarme y anotar muchos goles. Un sueño que tengo por cumplir es algún día, si se me da la oportunidad, jugar en Nacional, que es como el sueño de niño, de infancia, de hincha. Y bueno, también sueño con regresar a Europa”.

¿Y ha estado cerca de jugar en Nacional, el equipo del que es hincha?

“Sí, estuve muy cerca de llegar a Nacional cuando estaba el profe Juan Carlos Osorio en el 2020, en el segundo semestre. Estuve muy cerca, pero dependía de que un jugador saliera a la plantilla que le iban a fichar una segunda división en España. El jugador dijo que sí, por ejemplo, un miércoles, entonces ya organizaron todo lo mío y el sábado dijo que no, que se quería quedar. Entonces eso fue lo más cerca que estuve. De América también estuve una vez cerca de volver. También se me han presentado oportunidades en Millonarios. Ahora pues antes de venir acá también se me presentó una oportunidad en Tolima”.