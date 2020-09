Noticias de Boca Juniors: Villa no viajará para Libertadores; Fabra y Campuzano, sin coronavirus

Este lunes empezó lleno de noticias el mundo Boca Juniors con respecto a los futbolistas colombianos que integran la nómina. Sebastián Villa no viajará a Paraguay para el partido contra Libertad; mientras que Frank Fabra y Jorman Campuzano no tienen coronavirus y están disponibles para jugar en Copa Libertadores.

Precisamente, en el programa ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’, el periodista argentino Juan José Buscalia se refirió a la situación de los futbolistas nacionales en el cuadro azul y oro.

Primero se refirió sobre Villa, quien pasa por un momento complejo en lo judicial, por el caso de violencia de género con su exnovia Daniela Cortés. “Villa no viaja a Paraguay. Hasta que no salga la resolución judicial, él no va a estar en el plantel de Boca; así haya nuevos casos positivos por coronavirus”, puntualizó Buscalia.

A reglón seguido habló de la reunión de la dirigencia para solucionar el tema. Así comentó que “Villa dijo que no quería jugar. Riquleme decidió no tensar la situación y no obligarlo a subir al avión para jugar contra Libertad, en Asunción”.

Ya sobre los otros jugadores nacidos en nuestro país, Buscalia indicó: "Fabra y Campuzano no tienen Covid-19 y están disponibles para el partido contra Libertad, por Copa Libertadores”.

El próximo jueves, desde las 7:00 p.m., el ‘xeneize’ enfrenta al cuadro 'guramelo' de la capital paraguaya, en el torneo continental que organiza la Conmebol y en el que se moverá el balón nuevamente, en medio de la pandemia del coronavirus.