Noticias de Stefan Medina desde México: se cumplió el plazo y no se recupera de su lesión Noticias de Stefan Medina desde México: se cumplió el plazo y no se recupera de su lesión. El jugador colombiano del Monterrey mexicano se encuentra en proceso de recuperación, pero la evolución no ha sido la esperada. Así lo reporta la prensa.