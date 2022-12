Ocho colombianos integran el Once Ideal de América, votado por los hinchas

Daniel Bocanegra, Yerry Mina, Alexis Henríquez, Frank Fabra, Alexander Mejía, Macnelly Torres, Miguel Borja y Orlando Berrío aparecen en el equipo del año, del diario ‘El País’, de Uruguay.

Fueron 55 futbolistas preseleccionados, cinco por cada posición, y tras conocerse los resultados de la encuesta, en la que votaron 892.414 aficionados, los colombianos fueron los grandes ganadores de 2016.

Publicidad

El Once Ideal de los lectores quedó integrado por: Franco Armani (At. Nacional); Daniel Bocanegra (At. Nacional), Yerry Mina (Palmeiras), Alexis Henríquez (At. Nacional), Frank Fabra (Boca); Alexander Mejía (León); Carlos Sánchez (Monterrey), Luis Seijas (Inter); Macnelly Torres (At. Nacional); Miguel Borja y Orlando Berrío (At. Nacional).

Reinaldo Rueda fue el técnico preferido por los hinchas, con 64.605 votos.

Estos fueron los votos que recibieron para integrar el Once Ideal:

Franco Armani: 56.671 votos.

Publicidad

Daniel Bocanegra: 58.548 votos.

Yerry Mina: 49.795 votos.

Publicidad

Alexis Henríquez: 51.117 votos.

Frank Fabra: 38.315 votos.

Alexander Mejía: 43.799 votos.

Carlos Sánchez: 36.934 votos.

Publicidad

Luis Seijas: 23.210 votos.

Macnelly Torres: 51.604 votos.

Publicidad

Orlando Berrío: 46.839 votos.

Miguel Borja: 57.107 votos.