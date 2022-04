Cristian Bonilla , de amplia trayectoria en el fútbol colombiano y hasta en la Selección de nuestro país, anunció que se retiró.

El guardameta oriundo de Manizales estaba en el San Antonio FC, de la segunda división del fútbol de Estados Unidos, y en el propio club confirmó la noticia.

“Cristian Bonilla, anunció su retiro del fútbol profesional, con efecto inmediato, anunció hoy el club”, informaron a través de la página oficial del San Antonio FC.

De hecho, el guardameta colombiano, de 28 años, dejó unas declaraciones al club estadounidense, donde disputó tres encuentros.

“En primer lugar, me gustaría expresar mi aprecio y gratitud a todos los fanáticos de San Antonio FC por la forma en que me recibieron en los últimos meses. He tomado la decisión de retirarme del fútbol profesional por motivos personales. Estoy muy agradecido con todos aquí y me voy muy feliz de haber sido parte de una ciudad tan hermosa y un club tan maravilloso”, afirmó Cristian Bonilla.

Cabe recordar que el guardameta defendió la camiseta de la Selección Colombia, tanto de las categorías Sub-17, Sub-20 y Olímpica. Tuvo algunas convocatorias a la de mayores, pero no llegó a disputar algún encuentro.

¿Cómo fue la carrera de Cristian Bonilla en el fútbol profesional?

Boyacá Chico, Atlético Nacional, Millonarios y La Equidad, fueron los equipos en los que estuvo en el fútbol colombiano. En el exterior militó en Al-Fayha, de Arabia Saudita, y en San Antonio FC, de Estados Unidos. Registró 230 partidos.