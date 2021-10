"Ojalá que Sebastián Villa haya vuelto, que lo pueda vender Boca, que es lo que me interesa"

En una extensa charla de este viernes con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', Gabriel Camargo le dio un vistazo a lo sucedido con Sebastián Villa, quien se lanzó a la fama en las filas del Deportes Tolima y que este viernes reapareció en la reserva de Boca Juniors, luego de polémicas y entredichos con la directiva del equipo argentino.

"Villa no me volvió a pasar al teléfono. Pero ojalá que haya vuelto, que siga así y que lo puedan vender (Boca Juniors), que es lo que me interesa. Que las relaciones allá se arreglen", expresó Camargo, quien aclaró que no se encuentra al tanto de lo que suceda con el extremo antioqueño.

Falcao García, el mejor jugador de septiembre: "Espero darle más alegrías a la afición"

El máximo dirigente del cuadro tolimenses contó que su equipo aún es dueño del 30 por ciento de los derechos deportivos de Villa, a quien le han aparecido ofertas desde Brasil, Estados Unidos, España, Bélgica y ahora en Rusia.

A Camargo le indagaron sobre sus sensaciones ante la falta de comunicación con un futbolista que se saltó a la fama ante la oportunidad que le dieron en el cuadro 'pijao'.

"Álvaro Montero es libre, el procedimiento de Millonarios es lo que reprochamos"

Publicidad

"Ahh...Yo ya estoy acostumbrado a todo, ya uno se acostumbra a todo eso. En el fútbol hay muchas alegrías, muchos sinsabores, eso hay que llevarlo. Ya no me preocupa eso", finalizó el directivo.