¡Ojo a las tres ligas europeas en las que James Rodríguez podría buscar nuevo equipo!

James Rodríguez no para de estar en los espacios de la prensa inglesa, más cuando no se pudo sellar ninguna negociación para que se fuera del Everton, en donde no tiene el respaldo suficiente del entrenador Rafael Benítez y en el que la dirigencia ve como un problema institucional su jugoso salario, en tiempos en los que no abundan los recursos.

¿Reinaldo Rueda le cerró la puerta a James Rodríguez en Selección Colombia?

Pese a que ya se cerraron las inscripciones y los fichajes en un extenso número de ligas europeas, en las últimas hora en el diario 'Liverpoo Echo' se realizaron previsiones de algunos destinos que podrían servirle al volante colombiano para encontrar nuevos aires.

"Rodríguez todavía tiene la oportunidad de negociar un cambio a clubes en Portugal, Turquía y Rusia, ya que sus ventanas siguen abiertas pero, sin duda, su salario sigue siendo un obstáculo para quien muestre interés", se leyó en uno de los apartes de un extenso vistazo a lo que podría pasar con el hombre de 30 años y que ostenta un pasado con pasos exitosos por clubes como Porto, de Portugal; Mónaco, de la liga de Francia, Real Madrid, de Espala, y Bayern Múnich, de Alemania.

En la concentración de la Selección Colombia también se habla del paso de Falcao a Rayo Vallecano

Más allá de lo que se diga en Liverpool, faltaría ver si en el balompié ruso, portugués o turco exista un club que tenga la chequera para entrar a buscar a James, de quien se aseguró que no pudo llegar a un arreglo salarial con los directivos del Porto.

Publicidad

Por lo pronto, a Rodríguez lo que le viene es una dura apuesta a punto de trabajo para tratar d estar dentro de los afectos del profesor Benítez, quien tampoco le dio la opción de jugar en el Real en el pasado.