Ómar Vásquez: "Me entusiasma mucho pensar en jugar nuevamente en Millonarios"

El jugador colombiano de Royal Pari, de Bolivia y que este martes se medirá en Copa Sudamericana con Equidad, habló con GolCaracol.com sobre su presente y futuro.

Luego de tener momentos de gloria con Millonarios, el volante de Norte de Santander afirmó que en algún momento quisiera volver al conjunto ‘embajador’.

Por ahora, el futbolista de 29 años palpita lo que será el partido de Copa Sudamericana con el Royal Pari, equipo boliviano que buscará un paso a cuartos de final de la competición contra el cuadro ‘asegurador’ bogotano.

¿Cómo se dio su fichaje y qué lo animó a ir al Royal Pari?

“Para ser honesto no estaba dentro de lo que yo esperaba, pero por parte del profesor Roberto Mosquera encontré un apoyo y conocí el proyecto, él me dio garantía, su palabra, de lo que él pretendía y de lo que íbamos a enfrentar; esa fue una de las razones que me trajo acá. Junto con mi familia hemos aprendido y ha sido un reto que hemos asumido”.

¿Hay motivación económica en el fútbol de Bolivia?

“De mi parte personal puedo decir que lo económico me sedujo y me motivó. Dentro del fútbol boliviano si se marca una gran diferencia entre el jugador local y el extranjero, según lo que he escuchado”.

¿Cuál es su objetivo a corto plazo con la institución boliviana?

“La meta más clara que tenemos es la clasificación en Copa Sudamericana, sería algo histórico para este club y, obviamente, algo que suma para la carrera de uno. Cuando yo fui a Bolivia, el año pasado, quedamos a tres puntos de ser campeón, por eso las directivas nos han manifestado buscar la primera estrella para el equipo. Sería extraordinario”.

¿Cómo vive en la previa el juego contra La Equidad?

“Va a ser un partido muy disputado, es parejo, difícil como todo, pero sabemos que en Santa Cruz de la Sierra nos faltó un poco de presión sobre el mediocampo, dejamos que ellos administraran mucho la pelota. Este martes tenemos mucha confianza e ilusión de revertir el resultado y clasificar. Estamos felices de llegar a esta ronda, pero esperamos tener el mejor partido de nuestras vidas y así llegar a cuartos”.

¿Qué piensa si le digo la palabra Millonarios?

“Es una pregunta bonita. Yo la verdad lo puedo confesar y es que tengo la ilusión en que algún día pueda volver a jugar acá. Realmente es el equipo al cual yo quiero muchísimo. Me entusiasma mucho pensar que en algún momento puedo jugar nuevamente en Millonarios. Junto con mi familia pasamos épocas buenas, otras no tanto, pero me quedaría corto en decir todo lo que representa el club para mí y deseo que la institución siga creciendo como lo ha hecho”.

¿Tiene algún sueño por cumplir y que crea que pueda lograr con Roya Pari?

“Uno siempre tiene anhelos intactos y una de las cosas que más deseo, por qué no, es poder ser llamado a la Selección Colombia. Quizás para unos sea lejano, pero es mi deseo y es lo que quiero alcanzar en algún momento”.