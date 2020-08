¡Operación complicada! Así están las negociaciones entre Monterrey y Valladolid por Stefan Medina

Hace un par de semanas se conoció que el Real Valladolid de la liga de España, hizo una oferta de dos millones de dólares al Monterrey para hacerse con los servicios del colombiano Stefan Medina.

La propuesta fue rechazada de inmediato por considerarla insuficiente y el conjunto español realizó un segundo intento por 500 mil dólares más, la cual fue nuevamente desestimada, a pesar del deseo del jugador de emigrar. Aún así las negociaciones entre Valladolid y Rayados continúa, aunque al parecer no prosperaría.

Las últimas noticias de la Selección Colombia: no habría concentración en septiembre

El dialogo con GolCaracol.com, el periodista español Gonzalo Castro San José, quien cubre la actualidad del cuadro 'Pucela' para el diario ABC, de aquel país, habló sobre las probabilidades de que Stefan llegue al conjunto hispano.

"La posibilidad de que Stefan Medina acabe jugando en el Real Valladolid pasa por que su equipo acepte la oferta del club español. Según apuntan los medios de por aquí, el equipo de Ronaldo no llegará nunca a ofrecer más de 4 millones de euros. Ya ha hecho varios intentos para ficharlo y no creo que la negociación se alargue mucho en el tiempo".

Castro San José además reveló que el cuadro 'Blanquivioleta' no es el único interesado en el lateral colombiano en el fútbol de España "Parece que hay más equipos del país que han preguntado por el jugador y el Real Valladolid es uno de los que menos dinero tiene para fichar. No conozco la intención de Stefan Medina, pero creo que dar el salto a Europa, jugar en España y encima vestir la camiseta de un equipo liderado por Ronaldo Nazario es un idea muy ilusionante para cualquier jugador de fútbol. Es un sueño para cualquiera".

Publicidad

¿Es Juan Román Riquelme el motor de la posible vuelta de Edwin Cardona a Boca Juniors?

El periodista también tildó de "estrella" el posible fichaje de Medina por los 'pucelanos', puesto a que primero, no tiene competencia en el lateral derecho, y segundo, es un jugador que en el último tiempo ha sido titular de la Selección Colombia, por lo que jugaría todos los encuentros del elenco español.

"Stefan Medina vendría para mejorar una posición muy delicada en Valladolid. Está última temporada, Sergio González se ha juntado con tres futbolistas para esa demarcación. Antoñito, que apenas ha disfrutado de minutos. Porro, recién fichado por el Manchester City y cedido en Valladolid, que no ha gustado al entrenador. Y el capitán del equipo, Javi Moyano, el que más ha jugado esta temporada y al que el club parece buscar una salida".

"Si Stefan Medina llega a Valladolid lo jugará todo. No tendrá descanso porque no hay un recambio de garantías. Sería un fichaje estrella en una posición que levanta muchas críticas todos los años. Stefan aportaría frescura, verticalidad y sobre todo ser un multiusos pase el entrenador. Podría también aparecer como central si hiciera falta e incluso de centrocampista defensivo. Es un jugador muy elegante y con muy buen manejo con los pies. Sería un fichajazo", concluyó el periodista sobre las virtudes del defensa paisa y que lo hacen atractivo para el fútbol español.

Publicidad

Se destapan las cartas en Nápoles: los jugadores intocables para Genaro Gatusso

En los últimos días también surgió una versión que vincula a Juan Camilo 'Cucho' Hernández en el radar del Valladolid, así mismo Gonzalo Castro San José habló sobre esa posibilidad y dejó claro que no se trata sino de un rumor.

"Lo del 'Cucho' no me lo creo. Es un nombre más de tantos que han salido en los últimos días. El Real Valladolid ha terminado las cesiones con Ünal y Sandro y ahora tiene que buscar un compañero en el ataque para Sergi Guardiola, un delantero que según algunos medios ha pedido al club que le deje marchar. También se ha ido a Turquía el ecuatoriano Stiven Plaza. El Real Valladolid fichará a un delantero, pero todavía no se ha decidido por uno".