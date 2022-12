Orlando Berrío, a las órdenes de Carlos Queiroz: “Estoy para mostrar que estoy cada día mejor”

El delantero colombiano, quien fue convocado para los partidos de la Selección, habló este jueves con ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’, sobre las sensaciones de su llamado, lo que ha aprendido en Brasil y hasta opinó del futuro de Gustavo Cuéllar.

Orlando Berrío no ocultó su felicidad por ser convocado por Carlos Queiroz a la Selección Colombia, para los partidos preparatorios frente a Brasil y Venezuela, el 6 y 10 de septiembre, respectivamente.

En diálogo con ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’, el atacante señaló que “no he hablado con el profe Queiroz, apenas llegue tendré una charla con él”.

Además, fue preguntado por si cree que el entrenador de la ‘tricolor’ se ha comunicado con Jorge Jesús, técnico del Flamengo.

“No tengo conocimiento si hablan, pero yo creo que él está pendiente de cada partido, de cada jugador”, agregó.

Berrío también habló de lo especial que es enfrentar a Brasil, de las posiciones dentro del campo de juego en las que ha estado en Brasil, en lo que ha mejorado, de la clasificación a semifinales de Copa Libertadores y opinó del tema Gustavo Cuéllar.

Su último partido en Selección Colombia

“Fue contra Brasil, y qué mejor momento que volver a enfrentarlos y estar a las órdenes del cuerpo técnico y mostrar que estoy cada día mejor que el día anterior”.

Su puesto en Flamengo

“El profe Jorge Jesús me ha puesto en dos posiciones, de ala y de avanzado, porque considera que es importante que tenga esa doble función. Voy a colocarme donde me necesite. Además, la parte táctica que él maneja es muy enriquecedora y es un gusto trabajar con él”.

Aporte ofensivo y defensivo por las bandas

“Sí, yo siempre me he caracterizado por moverme por toda la banda, así sea para atacar como defender y pues siempre me voy a sacrificar para mi equipo, para mi selección en este caso. Pueden contar con Orlando Berrío para ayudar a ganar y para hacer lo que el técnico pide. Ahora he mejorado en jugar por adentro, ya que aquí en Brasil es por donde más se juega”.

Flamengo, en Copa Libertadores

“La verdad, los torcedores están con una dicha por el pase a semifinales y más después de 35 años, ahora tenemos que romper la historia y qué bueno ser partícipe de esto. Es un gran reto y ahora tenemos que tener la inteligencia para afrontar los partidos que vienen por la Libertadores”.

Gustavo Cuellar

“Gustavo habla dentro de la cancha, y ayer fue para mí de los mejores. Él tiene una capacidad individual muy buena y es muy importante para nosotros, esperemos que se resuelva de la mejor manera su situación, es una cuestión ya muy personal, él es muy fuerte mentalmente y ayer lo demostró en el partido”.