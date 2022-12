Orlando Berrío no se irá de Flamengo, por ahora: no fue vendido y estará a disposición Orlando Berrío no se irá de Flamengo, por ahora: no fue vendido y estará a las órdenes del técnico. ​​​​​​​Desde Brasil señalan que aunque tenía ofertas del fútbol mexicano, no llegaron a un acuerdo y el atacante colombiano continuará en este 2020.