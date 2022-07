Orlando Berrío no va más con el América Mineiro: “El vínculo llegó a su fin”

COMUNICADO OFICIAL



O América informa que o atacante Orlando Berrío chegou ao fim de seu vínculo com o Clube. O atleta passou por um período de internação e procedimentos cirúrgicos no mês de novembro, recebendo todo o suporte do Clube.



