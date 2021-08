Orlando Berrío regresó a las canchas y dejó un emotivo mensaje: “Pude volver a hacer lo que amo”

Orlando Berrío volvió a sonreír y lo hizo regresando a las canchas a jugar, esta vez con el América, de Brasil.

“Primero agradecer y mirar a cada uno de ustedes. Porque gracias a ustedes pude volver a hacer lo que tanto amo. Cada uno de ustedes me ayudó en los entrenamientos, me hizo sentir parte de este equipo que, de hecho, es una familia”, dijo el colombiano tras estar unos minutos en la victoria 2-0 sobre Ceará, el domingo.

Cabe recordar que Berrío no jugaba desde marzo del 2020, y desde su llegada al América, estaba poniéndose a punto desde lo físico, para poder debutar.

Además, al exdelantero campeón de la Libertadores con Nacional, se le vio en una faceta de líder, con sus compañeros.

“Otra cosa que quiero dejar atrás: hoy, dejamos un nivel muy alto allí. Entonces, a partir de aquí, tiene que estar arriba. No podemos retroceder. No podemos simplemente pasar este juego y luego: Es Fue solo un juego. Ahora, el compromiso es aún mayor, pero me quito el sombrero ante cada uno de ustedes, porque lo que hicieron hoy fue felicitar”, mencionó.