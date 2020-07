Orlando Berrío seguirá su carrera en Emiratos Árabes: es nuevo jugador del Khor Fakkan

View this post on Instagram

خورفكان يضم الدولي الكولمبي اورلاندو بيرريو الى قائمته ضمت ادارة شركة خورفكان لكرة القدم اللاعب الدولي الكولمبي اورلاندو بيرريو(28) عاما قادما من فريق فلامنجوالبرازيلي Khorfakkan football company included the Colombian international player Orlando Berrio (28), coming from the Brazilian Flamingo team #مجلس_الشارقة_الرياضي #الشارقة #خورفكان #دوري_الخليج_العربي